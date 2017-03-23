Еврейская община США встревожена частыми случаями антисемитизма в стране

Еврейская община США выражает встревоженность, в связи с растущим, в последнее время, антисемитизмом, сообщает "IPNews".

Перепуганные дети в спешке покидают школу в пригороде Вашингтона после электронного письма с угрозой теракта; в сотнях километров оттуда десятки еврейских культурных центров эвакуируют посетителей после угроз по телефону; в Филадельфии разгромлены сотни надгробий на старом еврейском кладбище. С начала года вандалы осквернили уже несколько еврейских кладбищ.

По словам полиции, это – отвратительные преступления на почве ненависти, порождающие страх в еврейских общинах по всей стране.

По данным Антидиффамационной лиги, с начала января было получено более 170 угроз терактов в еврейских организациях в 38 штатах. Региональный директор организации в Вашингтоне Дорон Эзиксон считает, что это настоящая эпидемия.

«Множество угроз получили школы, синагоги и еврейские культурные центры. На местном и национальном уровне участились случаи появления изображений свастики», – говорит он.

В 2016 году полиция Вашингтона зафиксировала 107 преступлений на почве ненависти, на 66 больше, чем годом ранее. Однако особенно резко возросло количество преступлений на почве ненависти в отношении людей, исповедующих иудаизм.

«Осквернений кладбища такого масштаба не было уже 20 лет», – говорит глава Еврейской федерации Филадельфии Наоми Адлер. Десятки волонтеров пришли помочь в восстановлении кладбища.

Адлер и другие лидеры еврейской общины обеспокоены тем, что в стране началось возрождение антисемитизма.

«Поскольку эти инциденты происходили в разных местах и в разное время, нельзя сказать, стоит ли за этим одна группировка, один человек или 100 человек. Неважно, связаны ли эти преступления между собой, они заставляют людей жить в страхе и создают тревожную атмосферу», – говорит Адлер.

Расследование многих инцидентов продолжается, был задержан один человек.

Уровень ненависти и предрассудков в стране беспокоит большинство американцев, как показал недавний опрос общественного мнения.

Согласно опросу Университета Куиннипиак, 77% избирателей считают, что предрассудки в отношении меньшинств в США представляют собой «очень серьезную» или «достаточно серьезную» проблему.

Сотни людей приняли участие в демонстрации против преступлений на почве ненависти у исторического здания Индепенденс-холл в Филадельфии, где были приняты Декларация независимости и Конституция США.