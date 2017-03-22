На Полтавщине произошел пожар в синагоге

В здании Благотворительного культурно-религиозного центра Федерации иудейских религиозных общин Украины в городе Гадяч, Полтавской области 21 марта произошел пожар, сообщает "Кременчуг Today".

Прибывшие спасатели сразу приступили к разведке и тушению, из-за сильного задымления они работали в аппаратах защиты органов дыхания. Пожар ликвидировали около 9 часов утра.

К тушению привлекались две пожарные машины и семь человек личного состава 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Травмированных и погибших нет. Причина пожара устанавливается специалистами, — сообщили в управлении ГСЧС Полтавской области.