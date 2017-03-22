На Полтавщине произошел пожар в синагоге
16:53, 22 марта 2017Иудаизм
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Фото: np.pl.ua
В здании Благотворительного культурно-религиозного центра Федерации иудейских религиозных общин Украины в городе Гадяч, Полтавской области 21 марта произошел пожар, сообщает "Кременчуг Today".
Прибывшие спасатели сразу приступили к разведке и тушению, из-за сильного задымления они работали в аппаратах защиты органов дыхания. Пожар ликвидировали около 9 часов утра.
Фото: np.pl.ua
К тушению привлекались две пожарные машины и семь человек личного состава 6-й Государственной пожарно-спасательной части.
Травмированных и погибших нет. Причина пожара устанавливается специалистами, — сообщили в управлении ГСЧС Полтавской области.
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