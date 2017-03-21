В Одесской области вандалы разгромили еврейское кладбище

Неизвестные разгромили еврейское кладбище в селе Березовка Одесской области, сообщает Утро, со ссылкой на страницу в Facebook директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

Полиция считает, что такая ситуация на кладбище сложилась в результате того, что многие могилы заброшены и разрушаются, так как за ними долгое время никто не ухаживал.

Директор Одесского музея Холокоста Павел Козленко ранее сообщил о разрушении мемориала жертвам Холокоста на Еврейском кладбище в поселке Саврань. Полиция и в данном случае считает, что мемориал разрушился самостоятельно. По обоим фактам правоохранительные органы проводят проверку.

В декабре 2016 года неизвестные осквернили могильный комплекс цадика Нахмана в Умани Черкасской области - группа молодых людей ворвалась в синагогу на территорию могильного комплекса, они облили дорожки и стены помещения красной краской и оставили свиную голову с вырезанной на ней свастикой. Злоумышленников ищут до сих пор.

В январе этого года был осквернен мемориальный комплекс "Быковнянские могилы" рядом с Киевом, вандалы также не найдены.