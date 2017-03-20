В Киеве проходит выставка, посвященная судьбе евреев в Болгарии

Выставка "Сила гражданского общества: Судьба евреев в Болгарии" посвящена 74-ой годовщине со дня спасения болгарских евреев и памяти жертв Холокоста и является хроникой-рассказом о сопротивлении граждан Болгарии, об отказе общества подчиниться планам власти, которая хотела отправить болгарских евреев в нацистские концлагеря, сообщает OUTLOOK.

Открыли выставку Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Украине Красимир Минчев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски, также с торжественной речью выступила глава департамента культуры КГГА Диана Попова.

"В очень темные дни Второй мировой войны евреи подверглись преследованиям по всей Европе. И история о которой мы говорим сегодня стала уникальным примером, когда члены гражданского общества выступили против депортации евреев в концлагеря. За это мы безмерно благодарны болгарскому народу. Само спасение евреев в Болгарии - очень важный факт нашей истории", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски.

"Сегодняшняя выставка очень символична и место проведения - Киевская крепость также, поскольку эти стены знали множество заключенных и несправедливо заключенных. Свобода болгарских евреев перекликается с историей свободы всех евреев мира и также в Украине мы знаем, кто такие праведники мира, и сегодня очень важно вспомнить о таком большом поступке болгарского правительства, которое сопротивлялось нацистским приказам", - отметила глава департамента культуры КГГА Диана Попова.

"Когда мы отмечали 70-летие Холокоста и спасения болгарских евреев эта выставка стала центральной темой в культурной деятельности нашего дипломатического представительства. На этих плакатах представлены документы, которые отображают позицию болгарского гражданского общества и мирового сообщества по поводу болгарских евреев. В центре этой выставки позиция Димитра Пешева, болгарского политика, министра юстиции, инициатива которого привела к спасению 48 000 болгарских евреев, которых государство отказалось депортировать в немецкие концлагеря», - отметила третий секретарь посольства Болгарии в Украине Елена Слатинска-Ованезова.

Экспозиция прослеживает специфику и решимость болгарского гражданского общества остановить репрессивную политику. Избавление болгарских евреев является выдающимся историческим примером того, что благодаря проявлению личной и политической смелости, гражданская совесть и воля могут противодействовать даже самой масштабной политике. Готовность помочь и сострадать является сильным оружием в руках граждан. Соблюдение прав человека и их гарантия является обязательным условием для мира и прогресса и они не подлежат компромиссам никакой политики.

Выставка продлится до 24 марта. Адрес: Киев, ул. Госпитальная 24 а. Время работы: понедельник-воскресенье с 10.00 до 18.00, (в пятницу с 10.00 до 16.45)