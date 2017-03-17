Президент Европейского еврейского конгресса выступил против марша ветеранов СС в Риге

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выступил с резким осуждением шествия бывших участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников, которое прошло в четверг в Риге, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЕЕК.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

"Бездействие латвийских властей в данном случае вызывает недоумение и тревогу. Мирная жизнь в Европе и воспитание будущих поколений невозможны без открытого осуждения героизации нацизма. Потакание неонацистам может привести к цепной реакции и лавинообразному вовлечению в социально опасные процессы все большего количества населения стран Европы", — сказал Кантор.

По его словам, появление в XXI столетии неонацизма может спровоцировать новую катастрофу. Глава ЕЕК напомнил, что за время нацистской оккупации в Латвии немцы вместе с их латвийскими пособниками из числа легионеров СС уничтожили 72 тысячи проживавших в Латвии евреев – 80% от численности еврейской общины до войны.

***Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны.

16 марта 1944 года подразделения легиона вступили в бой с Красной Армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта. Всего в рядах латышского легиона были около 150 тысяч человек.