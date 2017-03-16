Совет раввинов Европы осудил решение о запрете хиджабов на работе в ЕС

Постановление Европейского суда, санкционирующее возможность работодателям запрещать на рабочих местах религиозную одежду и символику, в том числе хиджабы, является недружественным сигналом для религиозных меньшинств Европы, который ограничивает свободу вероисповедания, заявил глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, сообщают РИА Новости.

Согласно решению суда, работодатели могут ввести запрет в том случае, если есть "внутреннее правило компании, которое запрещает видимое ношение какого-либо философского или религиозного символа". В таком случае запрет, как постановил суд, "не является прямой дискриминацией".

"Это решение станет недружественным сигналом для религиозных меньшинств Европы, что может привести к усилению расовой ненависти и ксенофобии в обществе. Запрет на ношение традиционной атрибутики любой религии, будь то мусульманская одежда, иудейские кипы или цицит (атрибут иудейской ритуальной одежды — ред.) или сикхские тюрбаны, являются попыткой ограничения прав и свобод верующих людей", — приводит слова Гольдшмидта пресс-служба Совета раввинов Европы.

Мнение суда ЕС было запрошено в связи с решением руководства бельгийской охранной фирмы G4S уволить сотрудницу, отказавшуюся снять чадру на работе. По запросу бельгийского кассационного суда надлежало выяснить, может ли данная мера рассматриваться как прямая дискриминация.