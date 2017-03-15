Итальянский раввин обиделся на Папу Римского

Раввин из Милана обвинил в ереси маркионитства католических епископов Италии, которые одобрили проведение конференции «Израиль, народ Бога-Ревнителя. Согласованности и двусмысленности элитистской религии». Недовольство Джузеппе Лараса вызывают также проповеди Папы Франциска, в которых понтифик обличает фарисеев и законников, сообщает Благовест-Инфо со ссылкой на "Эспрессо".

Упомянутая конференция должна состояться в Венеции с 11 по 16 сентября под эгидой Итальянской библейской ассоциации. Итальянская епископская конференция дала свое благословение на проведение научного форума.

В своем письме организаторам конференции Ларас – почетный президент Итальянского совета раввинов – утверждает, что тема форума отражает ересь Маркиона, в соответствии с которой бог Ветхого Завета – это злой и жестокий демиург, не имеющий ничего общего с Богом Нового Завета.

Раввин утверждает, что такие идеи свойственны Папе Франциску: "обличая в своих проповедях «фарисеев и законников», понтифик наносит ущерб диалогу Католической Церкви с иудаизмом", – считает Ларас.

"Я знаю, что официальные документы Католической Церкви зафиксировали, как принято считать, точку невозврата [в налаживании отношений с иудеями]. Как печально, то понтифик регулярно противоречит им в своих проповедях", – говорит Раввин.

"Недружественным" по отношению к иудаизму кажется Джузеппе Ларасу уже само название конференции – "Израиль, народ Бога-Ревнителя. Согласованности и двусмысленности элитистской религии". В презентационном тексте научного форума раввин увидел еще большее оскорбление.

Устав Итальянкой библейской ассоциации утвержден национальной епископской конференцией. Ассоциация объединяет около 800 экспертов в области Священного Писания, причем не только католиков.

Раввин из Милана также утверждает, что полемизируя с иудаизмом, христиане способствуют укреплению ислама.

Вскоре после публикации в СМИ письма раввина Лараса Итальянская библейская ассоциация удалила со своего сайта презентационный текст, однако планы проведения конференции остаются в силе. Вместе с тем, ее название было несколько смягчено. Теперь оно звучит так: «Народ "Бога-Ревнителя" (ср. Исход 34:14): согласованности и двусмысленности религии древнего Израиля».