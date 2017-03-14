Главный раввин Донбасса: почти треть евреев покинули территорию и уехали в Израиль

Восемь с тридцати тысяч евреев Донбасса переехали на постоянное место жительства в Израиль, начиная с 2014 года. Об этом в эфире Радио «Донбасс.Реалии» сообщил главный раввин Донбасса и общины переселенцев Пинхас Вишедски.

По его словам, на Донбассе осталась более пожилая часть еврейской общины из-за сложностей со здоровьем и нежеланием покидать свое жилище.

«Переезд на другое место жительство для них очень сложная задача. Иногда они говорят: "Здесь хоть есть дом, 4 стены. Да, нелегко, иногда шумно, но я у себя дома". В то же время, поколение, более молодое, которое видит перед собой перспективу... конечно поехало», – сказал раввин.

Он также отметил, что есть представители еврейской общины, которые уехали и в Россию. По его данным, это примерно 2-3 % людей из общего количества.