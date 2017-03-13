Одесские евреи отпраздновали самый веселый иудейский праздник – Пурим



Еврейская община Одессы 12 марта отметила самый веселый еврейский праздник – Пурим, сообщает информационное агентство «Трасса Е-95».

Пурим, получивший название от слова "пур", что означает жребий, отмечают в память о спасении евреев в середине IV века до нашей эры в столице Персидского царства городе Шушан во времена правления царя Ахашвероша.

В этот праздник принято наряжаться в различные маскарадные костюмы и устраивать шуточные представления, которые называются пуримшпиль.

По традиции в Пурим дважды проводят публичное чтение свитка Эстер, в котором описана история данного праздника. Также принято дарить друг другу сладости, фрукты, вино и делать подарки бедным. Кроме того, в Пурим устраивают праздничную трапезу и пекут пирожки с маком в форме треугольника.