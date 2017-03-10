В Херсоне в преддверии Пурима дети преподнесли подарки ветеранам

Скоро, 11-12 марта, евреи всего мира отметят праздник Пурим. Ученики Херсонской еврейской общины УВО "Хабад" поздравили ветеранов общины с наступающим праздником и передали им подарки, сообщается на сайте общины.

Одной из Пуримских традиций является Мишлоах Манот.

Мишлоах Манот (дословно «посылка подарков») –традиция отправлять подарки: еда и сладости во время праздника Пурим.

Подарки получили более 60 человек.

В рамках празднования Пурима Херсонская еврейская община 12 марта будет проводить конкурс костюмов.

***Пурим – это праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2 400 лет назад.