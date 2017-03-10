В Херсоне в преддверии Пурима дети преподнесли подарки ветеранам

11:21, 10 марта 2017
Иудаизм
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Фото: jewishkherson.com

Скоро, 11-12 марта, евреи всего мира отметят праздник Пурим. Ученики Херсонской еврейской общины УВО "Хабад" поздравили ветеранов общины с наступающим праздником и передали им подарки, сообщается на сайте общины.

Одной из Пуримских традиций является Мишлоах Манот. 

Мишлоах Манот (дословно «посылка подарков»)  –традиция отправлять подарки: еда и сладости во время праздника Пурим.

Подарки получили более 60 человек.

Фото: jewishkherson.com

В рамках празднования Пурима Херсонская еврейская община 12 марта будет проводить конкурс костюмов.

***Пурим – это праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2 400 лет назад.

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