В Херсоне в преддверии Пурима дети преподнесли подарки ветеранам
11:21, 10 марта 2017Иудаизм
1701
Фото: jewishkherson.com
Скоро, 11-12 марта, евреи всего мира отметят праздник Пурим. Ученики Херсонской еврейской общины УВО "Хабад" поздравили ветеранов общины с наступающим праздником и передали им подарки, сообщается на сайте общины.
Одной из Пуримских традиций является Мишлоах Манот.
Мишлоах Манот (дословно «посылка подарков») –традиция отправлять подарки: еда и сладости во время праздника Пурим.
Подарки получили более 60 человек.
Фото: jewishkherson.com
В рамках празднования Пурима Херсонская еврейская община 12 марта будет проводить конкурс костюмов.
***Пурим – это праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2 400 лет назад.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter