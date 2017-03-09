Мэр Дубна просит облсовет отдать синагогу и Луцкую браму для спасения

Городской голова Дубно Василий Антонюк на строительной комиссии облсовета попросил депутатов передать в собственность Дубенского горсовета синагогу и Луцкую браму, исторические здания города, которые разрушаются, сообщает «Ровно Вечернее».

По словам Антонюка, здания нужно спасать, потому что из областного бюджета на них деньги не выделяют, а город готов профинансировать их реконструкцию. По крайней мере заменят крышу.

Синагогу, которая уже много лет заброшена, хотят приспособить под музей Холокоста.

Председатель комиссии облсовета Николай Кучерук требует, чтобы Дубно сперва дало гарантии, что в исторические здания таки вложат средства. Областное управление культуры уверено, что дубенский бюджет не сможет самостоятельно найти всю нужную сумму.

После дискуссии строительная комиссия решила доработать вопрос до следующей сессии.

В прошлом году областной совет уже передал городскому совету Дубна Дом контрактов в центре города, который также нуждается в реконструкции.