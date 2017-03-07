В главной синагоге Кропивницкого открыт благотворительный "банк вещей"

В Большой хоральной синагоге города Кропивницкий (бывший Кировоград) заработал "банк вещей" для нуждающихся, сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

"Все могут принести сюда ненужные одежду, обувь, игрушки и другие предметы домашнего обихода. Нуждающиеся люди вне зависимости от национальности – малообеспеченные, многодетные семьи, бездомные, переселенцы, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и так далее – могут прийти и бесплатно взять необходимое. Детские вещи отправляются в Новомиргородский детский дом, которому давно помогает наш волонтерский центр", – говорит Координатор инициативы Елизавета Булгачова.

К тем, кто будет приносить вещи, организаторы обращаются с единственной просьбой – одежда должна быть чистая и пригодна к носке.

"У каждого в шкафу найдутся вещи, которые давно не используются, но вполне пригодны к использованию. Такую одежду можно не выбрасывать на помойку, а принести тем, кто не может себе позволить приобрести обновки. Таким образом можно и быстро избавиться от ненужных вещей, и сделать доброе дело", – добавляет Елизавета.

Программа работает дважды в месяц по адресу: г. Кропивницкий ул. В. Чмиленко, 90/40 (синагога).