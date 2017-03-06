В США задержан "террорист", угрожавший еврейским центрам

Полиция Нью-Йорка при содействии ФБР задержала подозреваемого в организации серии телефонных угроз в адрес нескольких еврейских центров, сообщает Ассоция еврейских организаций и общин Украины.

31-летний Хуан Томпсон, житель Сент-Луиса, штат Миссури, является "автором", как минимум, 8 телефонных звонков с угрозами. По данным следствия, звонить в общинные центры с угрозами Томпсон начал лишь в минувшем месяце. При этом он выдавал себя за свою бывшую подругу.

Следствие придерживается версии, согласно которой Томпсон может считаться лишь подражателем "телефонных террористов", стоящих за десятками угроз в адрес еврейских центров по всей территории США. Тем не менее, 22 февраля именно Томпсон позвонил в здание, где располагается Антидиффамационная лига, чтобы сообщить о якобы заложенной там бомбе.

Ранее Хуан Томпсон работал корреспондентом The Intercept, сайта, специализирующегося на журналистских расследованиях.

Томпсон был принят на работу в ноябре 2014 года, однако уволен уже в январе 2016-го за мошенничество: он выдавал себя за своих коллег, создавая учетные записи под именами других журналистов.

Напомним, в конце февраля еврейские общинные центры, расположенные в штатах Флорида, Нью-Джерси, Род-Айленд, Пенсильвания, Индиана и Мичиган, получили угрозы о заложенной в зданиях бомбе. Некоторые из них были закрыты в связи с "экстренной ситуацией".

Всего за последние недели около 100 еврейских общинных центров и школ получили сообщения о том, что на их территории заложено взрывное устройство. Полиция считает, что "телефонные террористы" предприняли не менее 5 "массированных атак" на еврейские центры.

По данным общественных организаций, за последний год резко выросло число групп, пропагандирующих и совершающих преступления на почве национальной или религиозной ненависти. Преступления на почве антисемитизма составляют наибольший процент от общего числа преступлений на почве религиозной ненависти в США.