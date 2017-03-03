В Израиле среди мусора обнаружена скульптура времен Первого Храма

Гид Амихай Ноам и его сын в ходе экскурсии по северному Негеву случайно наткнулись на небольшую скульптуру. Оказалось, что их находка была изготовлена мастерами еще во времена Первого Храма, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на сайт cursorinfo.co.il.

Фигурка, изображающая женщину, находилась среди залежей разбитой глиняной посуды неподалеку от Тель-Наджила. Ноам сразу понял, что она может иметь большую историческую ценность, поэтому незамедлительно обратился в Управление древностей Израиля.

Сотрудники организации рассмотрели фотографии, которые прислал гид, и подтвердили его предположение. Руководитель подразделения Управления древностей по борьбе с мародерством Амир Ганор лично поблагодарил Ноама и его сына за вклад в археологическое достояние страны.