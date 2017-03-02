На Ивано-Франковщине из-за дачников горело еврейское кладбище

На еврейском кладбище Калуша Ивано-Франковской области произошел пожар. Причиной послужила подготовка местных дачников к новому сезону, сообщает проект "Еврейские новости".

По всему периметру места захоронения сгорела трава. Сами могилы и памятники огонь не повредил. Местные жители отмечают, что возгорание на территории кладбища происходит уже второй раз за неделю. Из-за внезапного потепления на землях неподалеку от места погребения массово активизировались дачники. В течение нескольких дней они регулярно сжигают сухую траву на своих участках.

«Эти неконтролируемые поджигания сухой травы уже привели к более серьезным последствиям — 27 февраля в селе Болохов горел частный дом. А 28 февраля на улице Литвина в Калуше и в селе Студинка огонь перекинулся на хозяйственное здание», — рассказал начальник Кольского районного отдела Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области Василий Никитин.