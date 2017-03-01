В Ужгороде в уникальной старой еврейской микве произошел пожар

В центре Ужгорода произошел пожар на территории уникального исторического здания — старой еврейской миквы. Архитектурный объект находится в заброшенном состоянии уже несколько лет. Возгорание произошло в понедельник, 27 февраля, сообщает проект "Еврейские новости".

Возгорание произошло около 15:00 — местные заметили клубы дыма, валящие из разбитых окон постройки. Прибывшая пожарная служба довольно быстро с огнем. По их словам, пожар был несложным.

В начале 2000-х в помещении миквы находилась столовая школы №1, которую затем переименовали в лингвистическую гимназию. Местные отмечают, что здесь отлично готовили — общепит был популярен не только среди учеников, туда также приходили поесть многие горожане, которые не имели никакого отношения к школе.

Затем это здание выкупил частный собственник и столовую пришлось перенести в другое место. Новый хозяин помещения никак им не занимается, поэтому сегодня оно разворовано и частично разрушено. Это место облюбовали местные бездомные, именно их хлам и загорелся.