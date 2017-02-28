В Днепре пройдет конференция "Еврейское наследие и современность"

В Днепре 1 марта в МГПИ «Бейт Хана» начнет работу двухдневная научно-практическая конференция «Еврейское наследие и современность», цель которой – привлечь научную и педагогическую общественность, талантливую молодежь к исследовательской работе в области иудаики, сообщает Днепровская еврейская община.

В программу конференции включено около 40 докладов по разнообразным направлениям еврейских исследований. В работе форума примут участие преподаватели вузов, учителя школ, педагоги дошкольного образования, аспиранты, студенты и старшеклассники. На конференции будут представлены многие города Украины.

Работа конференции будет протекать в рамках 2-х секций. Первая из них – «Культурная жизнь и история еврейских общин» – послужит площадкой для обсуждения новых результатов исследовательской иудаики, раскрытия ценности наследия идишкайт в контексте украинской и мировой культуры.

Вторая секция – «Актуальные проблемы обучения и воспитания в системе современного еврейского образования» – и в ее рамках состоится обмен информацией педагогов-практиков о новых методах преподавания иудаики, формах работы с одаренной молодежью в контексте реформирования общего среднего образования в Украине. Профессиональные дискуссии завершат работу секций.

Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Еврейское знание» и в приложении к нему – педагогическом альманахе «Хинух» («Воспитание»).

Организаторами конференции выступили, наряду с «Бейт Ханой», Министерство образования и науки Украины, Институт педагогики Национальной академии педагогических наук Украины, Институт модернизации содержания образования МОН Украины и Украинский институт изучения Холокоста «Ткума», а спонсором конференции выступила Федерация еврейских общин Украины, обеспечившая кошерное питание участников, комфортное проживание иногородних гостей в отеле «7 Дней» центра «Менора», подготовку ивент-проекта, организационные и культурные мероприятия.

В МГПИ «Бейт Хана» планируют сделать проведение форума по иудаике ежегодной традицией.

Для участия необходима регистрация.