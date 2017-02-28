Израильские школьники установили памятник незнакомке, пережившей Холокост

Старшеклассники из Йерухама на собственные средства установили памятник на могиле незнакомой им Марии Шехтман, у которой не оказалось близких людей для организации похорон. Деньги школьники взяли из собранных на празднование Пурима, сообщает проект "Еврейские новости".

Шехтман репатриировалась в Израиль несколько лет назад. Родных у нее не было — большинство из них погибли во времена Холокоста. Друзей женщина тоже не успела завести, поэтому вела одинокую жизнь. О смерти пережившей Холокост Шехтман соседи узнали только через три дня после случившегося. Они обратили внимание, что слишком давно не встречали хозяйку квартиры и после того, как на стук в дверь никто не отозвался, решили вызвать спасательную службу.

Вместе с бригадой «Маген Давид адом» на место происшествия приехал волонтер-старшеклассник Яир Бен-Йишай. Услышав историю одинокой пожилой женщины, школьник предложил своим друзьям и преподавателям посетить ее похороны.

После церемонии погребения они узнали, что Шехтман не оставила сбережений и поставить надгробие на могилу некому. Один из школьников обратился за помощью в Министерство труда и социального обеспечения, но ему ответили, что бюджет организации ограничен и «имеющихся средств недостаточно, чтобы профинансировать все важные вещи».

По еврейским традициям, памятник положено установить на 30-й день после похорон. Медлить было некогда, поэтому было решено пожертвовать 3500 шекелей ($1000) из денег, собранных школьниками на вечеринку в честь праздника Пурим. Надгробие установили в присутствии преподавателей и учеников йерухамской школы.