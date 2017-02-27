Туристка пыталась пронести к Стене Плача клинок

Сотрудники полиции на пропускном пункте перед комплексом Стены Плача в Старом городе Иерусалима задержали туристку, у которой в трости оказался клинок, сообщает информационное агенство cursorinfo.co.il.

В ходе опроса оказалось, что 60-летняя женщина, у которой болели ноги после прогулки по Старому городу, в первом попавшемся сувенирном магазине купила себе трость, даже не подозревая, что в этой палке есть “сюрприз” в виде спрятанного клинка. С этой тростью она и отправилась к пропускному пункту перед Стеной Плача.

Женщина рассказала полицейским, где именно купила трость. Ей вернули палку, предварительно удалив из нее клинок, сообщила пресс-служба полиции.