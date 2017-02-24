Бывшего главного раввина Израиля осудили на 4,5 года тюрьмы

В четверг, 23 февраля, на заседании Иерусалимского окружного суда была оглашена мера наказания, определенная бывшему главному ашкеназскому раввину Израиля Йоне Мецру, сообщает ILand.

Судья Моше Ха-Коэн отменил пункт предварительного соглашения о признании Йоной Мецгером своей вины, касающийся меры наказания. Судья Ха-Коэн приговорил Мецгера к 4.5 годам лишения свободы, несмотря на то что в рамках договора о досудебной сделке прокуратура просила отправить обвиняемого в тюрьму на 3.5 года. В своей речи судья Моше Ха-Коэн заявил, что приговорил бы обвиняемого к семи годам лишения свободы, если бы с ним не была заключена предварительная сделка.

При оглашении приговора бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер заплакал.

Как сообщалось ранее, суд признал Йону Мецгера виновным во взяточничестве. Отметим, что даты совершения преступлений относятся к периоду 2003-2013 годов. В это время Мецгер занимал пост главного раввина Израиля.

В рамках досудебной сделки бывший главный ашкеназский раввин Йона Мецгер признался в получении взяток и в налоговых нарушениях. Эту часть досудебного соглашения между сторонами защиты и обвинения окружной суд Иерусалима утвердил 30 января.

Согласно обвинительному заключению, Мецгер получал взятки в особо крупных размерах и положил себе в карман около семи миллионов шекелей. В документе сказано, что Мецгер связывал благотворителей с различными организациями и получал комиссионные за посредничество.