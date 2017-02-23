Во время реставрации синагоги найден 1800-летний камень с надписями на иврите

18:11, 23 февраля 2017
Иудаизм
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Фото: jewishnews.com.ua

Во время реставрации синагоги в галилейском поселке Пкиин археологи обнаружили камень, похожий на основание статуи, с древними надписями на иврите. По мнению специалистов, возраст этого артефакта около 1800 лет, сообщает проект "Еврейские новости".

Фото: jewishnews.com.ua

Пкиин считается очень важным местом в древней истории Израиля. Согласно преданиям, именно здесь раввин Шимон Бар-Йохай нашел убежище при спасении от римлян после восстания Бар-Кохбы. В этом же поселке он вместе с сыном Элазаром написал главную книгу каббалы «Зоар». До недавнего времени документального подтверждения этой информации не было. Но после находки археологов можно с уверенностью утверждать, что 18 веков назад в этом населенном пункте обитали евреи и функционировала синагога.

Каменный постамент с двумя цитатами из Торы обнаружили в смежном дворе между домом семейства Зинати и старой пкиинской синагогой, в которой по легенде заложены два камня из стены Иерусалимского храма. Ученые предполагают, что для возведения здания, датируемого 1873 годом, строители частично использовали камни, оставшиеся от древнего молитвенного дома.

Фото: jewishnews.com.ua

Еврейская семья Зинати уже несколько поколений живет в Пкиине, не смотря на то, что сегодня в поселке в основном обитают друзы и арабы. Последняя представительница этого рода, Маргалит Зинати, ухаживает за зданием старой пкиинской синагоги, которая сейчас функционирует в качестве музея.

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