Во время реставрации синагоги найден 1800-летний камень с надписями на иврите

Во время реставрации синагоги в галилейском поселке Пкиин археологи обнаружили камень, похожий на основание статуи, с древними надписями на иврите. По мнению специалистов, возраст этого артефакта около 1800 лет, сообщает проект "Еврейские новости".

Пкиин считается очень важным местом в древней истории Израиля. Согласно преданиям, именно здесь раввин Шимон Бар-Йохай нашел убежище при спасении от римлян после восстания Бар-Кохбы. В этом же поселке он вместе с сыном Элазаром написал главную книгу каббалы «Зоар». До недавнего времени документального подтверждения этой информации не было. Но после находки археологов можно с уверенностью утверждать, что 18 веков назад в этом населенном пункте обитали евреи и функционировала синагога.

Каменный постамент с двумя цитатами из Торы обнаружили в смежном дворе между домом семейства Зинати и старой пкиинской синагогой, в которой по легенде заложены два камня из стены Иерусалимского храма. Ученые предполагают, что для возведения здания, датируемого 1873 годом, строители частично использовали камни, оставшиеся от древнего молитвенного дома.

Еврейская семья Зинати уже несколько поколений живет в Пкиине, не смотря на то, что сегодня в поселке в основном обитают друзы и арабы. Последняя представительница этого рода, Маргалит Зинати, ухаживает за зданием старой пкиинской синагоги, которая сейчас функционирует в качестве музея.