Музыкальный спектакль о евреях начала XX века покажут в Днепре

В Днепровской филармония имени Леонида Когана 28 февраля состоится премьера музыкального спектакля «Berry sisters» в постановке Елены Цепич, лауреата премии имении А. Штогаренко, сообщает Днепровская еврейская община.

Этот спектакль – о людях, которые вошли в историю Украины, таких как Гершвин, Бабель, Светлов, Шолом-Алейхем, Галич и «Сестры Берри». Филармония утверждает, что этот спектакль с интересным колоритом и утонченным исполнением.

Хотя название «Berry sisters» («Сестры Берри») ассоциируется с Америкой времен расцвета идишистской культуры, на самом деле – это одна из историй города Днепра начала прошлого столетия, города с брусчаткой и маленькой мастерской, из которой звучала музыка патефона с записями «Сестер Берри».

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