Известный израильский раввин выступил за альтернативное лечение рака и против химиотерапии

Ведущий сефардский раввин Меир Мазуз, являющийся деканом религиозного учебного заведения “Киссе Рахамим”, вступил с критикой методов лечения рака, принятых в официальной медицине, сообщает Благовест Инфо со ссылкой на MedikForum.

По словам раввина, врачи намеренно скрывают информацию об эффективных методах лечения, чтобы иметь больше пациентов для химиотерапии. В качестве альтернативы Меир Мазуз предлагает методы нетрадиционной медицины на основе Каббалы: употребление таких продуктов, как финики, минеральная вода, морковь и гранаты.

Раввин заявил, что своим больным ученикам всегда советует вместо лекарств употреблять четыре заветных продукта и приводит историю, когда этот метод действительно помог страдавшему раком студенту.