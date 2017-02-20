Главный раввин Москвы считает, что европейские синагоги опасны для евреев

На конференции в Мюнхене главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов заявил, что "европейские синагоги более не являются надежным убежищем для евреев". Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на The Jerusalem Post.

"В подсознании почти каждого еврея всегда гнездится страх. К сожалению, в Копенгагене, Брюсселе и Париже он воплотился в реальные события. Еврейская община стала мишенью для многих – от крайне правых до крайне левых, а также исламских террористов", – приводит издание слова раввина, сказанные в ходе мероприятия под названием "Безопасность еврейских общин Европы", состоявшегося в рамках Мюнхенской конференции.

В данном мероприятии, организованном в форме дискуссии, принимали участие депутат Кнессета Ципи Ливни, заместитель генерального исполнительного директора Всемирного еврейского конгресса по дипломатии Марам Штерн, директор Международного центра изучения радикализации доктор Питер Ньюман и бывший глава Европола Юрген Сторбек.

Ливни заявила, что, хотя Израиль несет ответственность за безопасность евреев во всем мире, но каждая из стран Европы обязана защищать своих граждан, и не перекладывать эту функцию на еврейское государство.

Сторбек, в свою очередь, пожаловался на то, что службы безопасности Германии испытывают дефицит средств, что не позволяет им обеспечить нужный уровень безопасности граждан.

Ньюман заявил, что сегодня евреи превратились в "главную мишень" террористов, подчеркнув, что все крайне правые партии не лишены "старого, доброго антисемитизма".