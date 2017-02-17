В Киеве 18 февраля пройдет акция "Посади дерево в Израиле"

В честь своего 115-летнего юбилея организация Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль Евразия (ЕНФ-ККЛ) 18 февраля проведет акцию «Посади дерево в Израиле», сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Минувший год был годом страшного бедствия – многочисленных пожаров на севере страны.

В программе вечера: проводы субботы (авдала), представление участников, специальное приветствие из Израиля от дирекции Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль Евразия (ЕНФ-ККЛ), акция "Посади дерево в Израиле", викторина, живая музыка, подарки и сувениры.

Каждый участник акции получает персональный сертификат от Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль Евразия (ЕНФ-ККЛ).

В нем по желанию указывается, в чью честь или по случаю какого события человек сажаете дерево. Также возможно посадить дерево от всей семьи, от общины, от группы друзей, от организации и т д.

Если нет возможности быть на вечере, но есть желание посадить дерево - пишите по адресу: votezion@gmail.com.

Стоимость посадки одного дерева – 280 гривен.