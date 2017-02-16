В синагоге на Львовщине создадут региональный культурный центр

В городе Жовква на Львовщине в синагоге, которая не функционирует, планируют создать региональный культурный центр, сообщает ZAXID.NET.

Жовковская синагога, построенная в XVII веке, одна из крупнейших в Европе оборонительных сооружений в стиле ренессанса.

Памятник архитектуры занесен в список Нью-Йоркского фонда мировых памятников «100 памятников мира, которые находятся в угрожающем состоянии». За это в 2000 году ее начали реставрировать, хотя сейчас работы прекратили. Сооружение в аварийном состоянии.

В центре будет несколько постоянных музейных экспозиций о жовковских евреях, община которых в свое время была весьма значительной в городе. Также там обустроят многофункциональный зал для различных культурных, художественных и обучающих мероприятий.

Сейчас специалисты готовят проект реконструкции жолковской синагоги в рамках проекта Comus. Эксперты разрабатывают проектную документацию, которая предусматривает реставрацию здания и его приспособление для культурно-художественных и музейных функций. До конца февраля должны подготовить технико-экономическое обоснование.

В целом на реставрацию синагоги нужно около 1,3 млн евро. Руководство заповедника, в который входит синагога, надеется на поддержку Совета Европы и Европейского союза при реализации комплексного инвестиционного проекта по реставрации и приспособлению синагоги. А тем временем местные власти в ближайшее время должны провести необходимые работы собственными силами. В частности в сооружении нужно в первую очередь обустроить сливные трубы и закрыть окна, через которые затекает вода внутрь и разрушает памятник архитектуры.

По словам менеджера проекта Елены Клак, в здании планируют обустроить музей с постоянными экспозициями на еврейскую тематику. А в самом мультикультурном центре будет многофункциональный зал для проведения культурных, художественных и обучающих мероприятий. Для туристических групп будут проводиться экскурсии, во время которых, с помощью проектора, более детально ознакомят с историей города.

Проект COMUS ― это совместный проект Совета Европы и Европейской Комиссии «Урбанистические стратегии в исторических городах, направленные гражданами», направленный на разработку инновационных моделей городского планирования, способствующих решению практических проблем в исторических городах. Жовква подготовила ряд проектных идей в этой сфере.