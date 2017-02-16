Социологи выяснили, что американцам евреи нравятся больше, чем католики и протестанты

Согласно результатам опроса, проведенного американским институтом Pew Research Center, евреи являются наиболее любимой гражданами США религиозной общиной, набрав 67 пунктов из 100 возможных, сообщает newsru.co.il.

В ходе аналогичного исследования, проводимого в 2014 году, они набирали 63 пункта.

Сразу за евреями следуют католики, получившие 66 пунктов, и протестанты – 65. Евангелисты отстают от них, получив 61 пункт, буддисты набирают 60, симпатии к индуистам выросли с 50 до 58, а к мормонам – с 48 до 54. Рейтинг мусульман составляет 51.

В ходе данного исследования, проводившегося в период с 9-го по 23 января, были опрошены 4.248 человек, статистическая погрешность составляет 2,5%.

Отмечается, что среди респондентов в возрасте от 65 лет и старше евреи получили еще более высокую оценку – 74, а среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет – 62. В этой возрастной категории лидируют буддисты, набравшие 66. Любопытно, что среди тех людей, кто знает евреев лично, их рейтинг составил 72, а среди тех, кто не знает – 58.