В еврейской общине Днепра провели урок первой медицинской помощи

В еврейской общине Днепра прошел уникальный всеукраинский семинар для посланников Любавического Ребе. Парамедик, сотрудник «Маген Давид Адом», Уриэль Лемберг провел для них интенсивный курс по оказанию первой медицинской помощи, сообщает сайт Днепровской еврейской общины.

Местом проведения был выбран крупнейший в мире еврейский центр «Менора». В семинаре принимали участия посланники из Житомира, Херсона, Харькова и Днепра.

«По израильским нормам оказание первой медицинской помощи для спасения жизни человека необходимо провести в первые 5 минут для соблюдения этих норм за пределами Святой Земли был организован этот семинар.

Израильские парамедики из «Маген Давид Адом» учат посланников на местах оказывать самую первую медицинскую – это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека до прибытия медиков или доставки пострадавшего в больницу», – рассказал участник семинара раввин Менахем Мендел Курцвайль.

В программу семинара входило обучение следующим медицинским манипуляциям: искусственная вентиляция легких, восстановление проходимости дыхательных путей, сердечно-легочная реанимация, остановка кровотечения, непрямой (закрытый) массаж сердца, неотложная первая помощь при анафилактическом шоке, постановка внутривенных (уколы и капельницы), внутримышечных, подкожных инъекций.

***«Маген Давид Адом в Израиле» – это национальная спасательная организация государства Израиль, предоставляющая срочные медицинские услуги до госпитализации, а также услуги, связанные со сбором донорской крови.

Эта организация спасает сотни тысяч человеческих жизней в год, используя новейшее медицинское оборудование, существующее в мире, в соответствии с протоколами лечения, существующими в Американской кардиологической ассоциации. «Маген Давид Адом» собирает сотни тысяч порций донорской крови – как цельной, так и ее компонентов методом афереза; обрабатывает ее, получая отдельные компоненты крови, и выполняет все необходимые проверки в соответствующих лабораториях.

Во всех странах, подписавших Женевскую конвенцию, существует закон, уполномочивающий одно национальное объединение для выполнения гуманитарных законов. Национальные организации действуют в своих странах, помогая общественным управлениям.