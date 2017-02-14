Открыт набор в Международный детский еврейский лагерь

Ассоциация еврейских организаций и общин Украины (Ваад Украины) совместно с Киевским офисом Евроазиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) приглашает детей в возрасте от 10 до 16 лет, интересующиеся еврейской историей, философско-религиозными течениями, традицией, культурой, языками и литературой, музыкой, танцами, разными видами искусств, принять участие в Международном летнем еврейском детском лагере, сообщает Ваад Украины.

Участников «Корни и будущее евреев диаспоры» - «Шорашим – Украина - 2017» ждёт уникальная насыщенная образовательная программа открытия новых граней глубокой еврейской мысли, древней и современной культуры евреев Украины, диаспоры и Израиля, самопознания и личностного роста.

Дата рождения ребенка должна быть не ранее августа 2001 года (не старше 16 лет). Также необходимо предоставить документы, подтверждающие его еврейство. При наборе детей приоритет будет предоставлен новым участникам – детям, впервые участвующим в проекте лагеря «Шорашим-Украина-2017».

Программа предусматривает интерактивные занятия, направленные на обогащение знаниями в области иудаики в Украине, диаспоре и Израиле, на формирование еврейской идентичности и укрепления тесной связи участников проекта с еврейским народом, на воспитание лидерских качеств и развитие творческих способностей, а также мастер-классы и студии по интересам, спортивную программу, купание в бассейне, экскурсии по еврейским местам и культурным достопримечательностям солнечной поликультурной Украины.

С детьми работает международная команда ведущих из Украины и Израиля, имеющих богатый опыт работы в детских и молодёжных еврейских программах и проектах, прошедших специальные семинары и курсы повышения квалификации в области неформального еврейского образования.

Проживание детей в комфортабельных комнатах по 3-4 человека, питание – 4-х разовое, условный кашрут. Отдых детей будет происходить на охраняемой территории.

Место проведения: Пансионат «Славский», 82660, Львовская область, Сколевский р-н, пгт. Славское, ул. Устияновича, 35.

Даты проведения лагеря: с 20 по 29 августа 2017 года.

Выезд из г. Киева в лагерь: 19 августа 2017 года

Приезд из лагеря в г. Киев: 30 августа 2017 года.

Контакты для записи в лагерь:

Ассоциация еврейских организаций и общин Украины (Ваад Украины),

04070, г. Киев, ул. Волошская 8/5,

Контактный телефон: (068) 471 – 26 - 88

Электронный адрес: shorashim.camp@gmail.com

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