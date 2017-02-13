В Киеве пройдет выставка настенных росписей синагог Буковины

Черновицкий музей истории и культуры евреев Буковины с 3 по 15 марта представит в Киеве выставку «Как прекрасны шатры твои, Иаков… Настенные росписи синагог Буковины» в Киеве, а также презентацию выставочного каталога, сообщает Ассоциация еврейских организаций и общин Украины.

Открытие выставки состоится 3 марта в 16.00 по адресу: ул. Богдана Хмельницкого 7.

Выставка, и каталог подготовлены в рамках проекта «Настенные росписи синагог Буковины: открывая древнюю еврейскую традицию», над которым музей работал в течение двух последних лет. Его целью было открыть для широкой общественности самобытный, но малоизвестный пласт еврейской сакральной культуры – настенную синагогальную живопись, а также обратить внимание общества на необходимость сохранения тех его образцов, которые, чудом дойдя до наших дней, оказались в нашем городе и регионе перед угрозой навсегда быть потерянными.

Партнерскую поддержку проекту оказали различные украинские и зарубежные учреждения и организации.В работе над проектом были задействованы не только сотрудники музея, волонтеры, студенты, но и многие признанные специалистов из Украины, как, например, кандидат искусствоведения, профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусств Евгений Котляр. Научными консультантами выступили авторитетные израильские специалисты: доктор Илья Родов, заведующий кафедрой еврейского искусства Университета Бар-Илан (город Рамат-Ган), доктор Владимир Левин, заместитель директора Центра еврейского искусства Еврейского университета (город Иерусалим).