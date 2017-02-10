В Киеве обсудили будущую концепцию мемориального центра "Бабий Яр"

В Киеве состоялась встреча международных ученых, которые обсудили будущую концепцию Мемориального центра «Бабий Яр», сообщает проект «Еврейские новости».

В ходе первого обсуждения этой темы, 7 февраля, мнения зарубежных и украинских экспертов разошлись, но обе стороны готовы к сотрудничеству.

В обсуждении приняли участие профессор американского Брауновского университета Омер Бартов и старший научный сотрудник нидерландского Института военной документации и Центра изучения Холокоста и геноцида Карел Беркгоф. Оба ученых предложили посвятить мемориальный центр только Холокосту, так как большинство погибших в Бабьем Яру были евреями.

С ними не согласился профессор Института политических и этнонациональных исследований имени Ивана Кураса Вячеслав Гриневич. Он призвал участников встречи подходить к этому вопросу как можно осторожнее и разрабатывать концепцию с учетом конкретных обстоятельств. Гриневич отмечает, что около 25% погибших в Бабьем Яру не были связаны с еврейством. Если посвятить мемориал только Холокосту, это может вызвать волну возмущений в украинском обществе и поставит под угрозу весь проект.

Зарубежные эксперты ответили, что открыты к диалогу и сотрудничеству. Бартов отметил, что как ученый он совершенно не вмешивается в политику, но понимает, что создание Мемориального центра «Бабий Яр» несет в себе политический смысл, поэтому он готов к дебатам по поводу его концепции.

Мемориальный центр планируют открыть к 80-летию трагедии Бабьего Яра, в 2021 году. Проект будет финансироваться за счет пожертвований общественных организаций и отдельных граждан. Идею создания мемориала поддерживают киевские власти.