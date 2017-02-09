Ежегодник по академической иудаике ищет авторов, которые пишут об украинских евреях в 1917-1921 годы
17:22, 09 февраля 2017Иудаизм
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Фото: jewishnews.com.ua
Ежегодник по академической иудаике Judaica Ukrainica приглашает авторов к подаче публикаций в специальный выпуск под названием «Евреи Украины и революция 1917-1921 годы». Издание выйдет в конце 2017 года, сообщает Jewish news.
К рассмотрению принимаются работы на английском, украинском и русском языках. В специальном издании будут опубликованы статьи, первоисточники и рецензии на исследования по истории и культуре украинских евреев во времена революции 1917-1921 годов.
Материалы можно присылать до 1 апреля на электронный адрес judaicaukrainica@gmail.com. Узнать подробнее о спецвыпуске и условиях публикации можно перейдя по ссылке.
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