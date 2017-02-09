Ежегодник по академической иудаике ищет авторов, которые пишут об украинских евреях в 1917-1921 годы

Ежегодник по академической иудаике Judaica Ukrainica приглашает авторов к подаче публикаций в специальный выпуск под названием «Евреи Украины и революция 1917-1921 годы». Издание выйдет в конце 2017 года, сообщает Jewish news.

К рассмотрению принимаются работы на английском, украинском и русском языках. В специальном издании будут опубликованы статьи, первоисточники и рецензии на исследования по истории и культуре украинских евреев во времена революции 1917-1921 годов.

Материалы можно присылать до 1 апреля на электронный адрес judaicaukrainica@gmail.com. Узнать подробнее о спецвыпуске и условиях публикации можно перейдя по ссылке.