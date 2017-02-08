5 еврейских музеев, которые стоит посетить в Украине

Застывшая история евреев Киева, Днепра, Черновцов, Кривого Рога и Одессы. Подборку подготовил Проект "Еврейские новости".

Черновицкий музей истории и культуры евреев Буковины

Еврейская община стала формироваться в Черновцах 500 лет назад. Для сохранения и развития своей культуры буковинские евреи выделили деньги на Еврейский Народный Дом, открытый в 1908 году. Сейчас это здание Центрального дворца культуры на Театральной площади, 5. Символично, что через 100 лет здесь все еще сохраняется еврейская культура — но уже в музее.

Среди экспонатов — свиток Торы, а также письма и фотографии, которые попадают в музей от потомков буковинских евреев со всего мира. Особую ценность представляет рукописный молитвенник времен правления императора Австро-Венгрии Франца I. Он был куплен на израильском аукционе и доставлен в Черновцы.

«Музей посвящен буковинскому еврейству. Его основная задача —открыть прошлое еврейской общины Буковины для современников, сохранить все, что можно сохранить в плане историко-культурного наследия еврейской этнической группы на Буковине и передать следующим поколениям», — говорит директор музея Николай Кушнир.

Бывший Еврейский Народный Дом привлекательный и по содержанию, и по форме: на некоторых элементах здания видна звезда Давида, лестницы охраняют статуи львов, а фасад здания поддерживают атланты.

Музей Шолом-Алейхема в Киеве

Среди старинных книг, рукописей и предметов еврейского быта — элементы мультимедиа: фрагменты фильмов и спектаклей, созданных на основе произведений Шолом-Алейхема. В программе музея много лекций и презентаций. Из недавних — презентация книги «Архитектор Иосиф Каракис» об истории архитектуры Киева, творческая выставка художницы Зои Лерман и презентация книги Сергея Черепанова «Город Миров».

Днепровский музей «Память еврейского народа и Холокост в Украине»

Музей на улице Шолом-Алейхема, 4 в центре «Менора» — третий в мире по величине мемориальный комплекс, посвященный Холокосту. Он был открыт в октябре 2012 года и занял около 3000 кв. м., расположился на трех этажах здания.

Первый зал посвящен традициям иудаизма, а также особенностям жизни евреев в городах и местечках, самый большой зал отдан Холокоста, за ним следует «Зал памяти — зал имен». А инсталляция «Разлом мира» возле выхода напоминает о Катастрофе, которая произошла после прихода к власти нацистов.

Традиционные витрины находятся рядом с голограммами, мультимедийными инсталляциями, видеопроектора. Есть залы для временных экспозиций и библиотека. Когда музей проектировали, специалисты учитывали опыт крупных мировых музейных центров. Но главное — не оформление, а экспонаты.

Музей в Днепре сохранил вещи, которые стали свидетелями трагических событий в еврейской истории: фарфоровые чашечки, которые некогда принадлежали семье, депортированной в концентрационный лагерь, хупа, сохранена в условиях гетто, свиток Торы с драгоценными камнями, которые были использованы как выкуп и помогли спасти человеческие жизни.

«Музей Михаила Мармера» в Кривом Роге

Музей еврейской культуры и истории Холокоста находится по улице Пушкина, 46 при синагоге Бейс Штерн Шульмана. Он создан по инициативе и на основе личной коллекции мецената Михаила Мармера и открыт 29 августа 2010 года.

«Кривоворжский регион в составе Херсонской, а потом Екатеринославской губернии входило в черту оседлости. Тем не менее, особенности его административно-территориального расположения, стремление власти Российской империи до эффективного освоения рудоносных земель давали возможность евреям пользоваться определенными привилегиями. Со временем это помогло евреям занять лидирующие позиции в экономике края. Поэтому на Криворожье евреи добились реального равенства с представителями других наций. Здесь была редкая не только для тех лет обстановка терпимости, толерантности, взаимоуважения и сотрудничества людей разных национальностей и вероисповеданий. Вместе с украинской развивалась и расцветала и еврейская культура, влияя и обогащая культуры других народов и воспринимая их влияние. Здесь шла напряженная и яркая религиозная, и не менее яркая и интересная светская жизнь», — говорится на сайте музея.

Музей истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим»

Еврейская община Одессы всегда была яркой и многочисленной. Более того, евреи жили здесь и до основания города. В турецкой крепости Хаджибей, которую отвоевал бравый испанец (а по некоторым данным — марран) Иосиф Дерибас, насчитывалось шесть еврейских семей. А археолог Андрей Добролюбский раскопал в центре города на Приморском бульваре фрагменты еврейских надгробий, датированные «доодесским» периодом, который продолжался до конца 80-х годах XVIII века.