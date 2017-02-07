В США восстановили архивные аудиозаписи пения еврейских узников концлагерей

Из-за неправильной подписи катушка с записями голосов узников концлагерей пролежала на полке американского архива около 70 лет, сообщает jewishnews.com.ua.

В сентябре 2016 года в архиве Университета Огайо была обнаружена магнитная катушка с аудиозаписями, на которых еврейские заключенные нацистских концлагерей исполняют песни на немецком и идиш. Несколько дней назад специалистам удалось восстановить и впервые послушать историческую пленку.

Вокальные произведения записал доктор Дэвид Бодер во время работы в лагере для беженцев в северной Франции в 1946 году. После Второй мировой войны ученый взял интервью по меньшей мере у 130 переживших Холокост евреев из Германии, Италии, Франции и Швейцарии.

Специалисты догадывались о существовании записей Бодера из французского лагеря для беженцев, но не могли найти их в течение 70 лет. Причиной безуспешных поисков оказалась неверная подпись на катушке.

«Я считаю, что это открытие — одно из важнейших за 50 лет существования нашего центра. Нацисты заставляли заключенных исполнять эти песни во время по дороге на работу и обратно», — сообщил доктор Дэвид Бейкер, один из руководителей Центра Каммингса при Тель-Авивском университете, в котором хранятся все записи, сделанные Бодером.

Ознакомиться с частью восстановленных аудиозаписей можно на сайте Центра Каммингса.