Почему у иудеев нельзя будить спящего человека

«Гезель шена» — похищение сна. Это выражение употребляют в тех случаях, когда человек будит ближнего без уважительной причины, сообщает "Еврейская община Киева".

Хафец Хаим сказал, что похищение сна — более тяжкое преступление, чем «обычное» ограбление, потому что человек, укравший какой-то предмет, может раскаяться и вернуть его хозяину, а похищенный сон вернуть невозможно.

В книге «Мэорот а-Гдолим» (Рабби Исраэль, 90) приводится высказывание рабби Исраэля Салантера о том, что похищение сна запрещено Торой.

Но есть мнение, что выражение «Гезель шена» (похищение сна) не совсем точное, ведь слово «гезэль» (ограбление, похищение), можно употреблять, только когда речь идёт о похищении какой-либо вещи. Запрет будить ближнего без уважительной причины основывается на запрете Торы «не обижайте один другого» (Ваикра 25, 17). Отсюда выводят запрет причинять страдание ближнему. Кроме того, тот, кто будит ближнего без уважительной причины, преступает повеление Торы «люби ближнего твоего, как самого себя» (Ваикра 19, 18). Это повеление Рабби Акива назвал «главенствующим принципом в Торе».

Рава Хаим Каневский показывает «границы» действия этого запрета (из книги «Дэрех Сиха», стр. 367). Раву Каневскому задали вопрос: в одной йешиве заперли аудиторию, не обратив внимания, что там оставался один ученик. Когда об этом стало известно, выяснилось, что ученик, у которого был ключ, обычно спит днём до начала следующего сэдэра (времени занятий). Следует его разбудить, или это будет похищение сна, которое невозможно исправить? Рав Хаим ответил: будить ближнего запрещено, т.к. сказано: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Но и тот, кто спит, также обязан соблюдать эту мицву. Поэтому надо разбудить его (ведь «освободить» парня из закрытой аудитории — это тоже выполнение заповеди «люби ближнего, как самого себя»).