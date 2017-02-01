В Шаргороде отреставрируют одну из древнейших синагог Украины

Власть г. Шаргород, что находится в Винницкой области, объявила сбор средств на реставрацию знаменитой шаргородской синагоги, которой более 4 веков.

Мэр Шаргорода рассказал, что бывшие земляки готовы финансировать все работы: уже договорились с несколькими состоятельными представителями еврейских общин, которые готовы пожертвовать определенные суммы на восстановление одного из «семи чудес Винничины», сообщает religion.in.ua со ссылкой на Djc.com.ua.

Шаргородская синагога была построена в псевдо-мавританском стиле через год после того, как город получил Магдебургское право, то есть в 1589 году. Она относится к категории «оборонных» и была важной частью системы городских укреплений. Когда город захватили турки, в 1672-1699 годах синагога была использована как мечеть, но затем снова стала центром еврейской жизни Винничины, вплоть до 1930 года, когда ее закрыла советская власть, а в доме разместила сокоморсовий завод.

Оборудования «сокоморсового предприятия» до сих пор находится в помещениях синагоги и являются большой проблемой, так как являются частной собственностью какого-то лица, которое уже много лет отказывается убрать его из синагоги. При том, что здание, которое признано памятником истории архитектуры, вернули еврейской общине.

По мнению городского головы Шаргорода, Игоря Винокруа, избавиться от «коммунистического балласта» придется через суд, и как только камень преткновения исчезнет – сразу начнутся работы – строители займутся перекрытием крыши и отводом воды, а потом внутренними работами.

После реставрации синагога будет использоваться по назначению.