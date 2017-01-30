В Израиле Главный раввинат требует отменить "расширение" Стены плача

Лидеры религиозных партий и Главный раввинат снова требуют от правительства отменить соглашение по поводу расширения площадки для паломников у Западной стены Храма, как "несовместимое с решением Главного раввината Израиля". Об этом сообщает 9 канал.

Вновь сформулированное требование стало итогом сегодняшней встречи главы ШАСа, министра Арье Дери, министра Яакова Лицмана и депутата Кнессета Моше Гафни из "Яадут ха-Тора" с главными раввинами Израиля Давидом Лау и Ицхаком Йосефом.

В обсуждении проблемы также приняли участие министр сельского хозяйства Ури Ариэль (Еврейский дом), министр по делам религий Давид Азулай (ШАС), главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович, бывший главный раввин Старого города Иерусалима Авигдор Небензал и другие.

Кроме требования отменить одобренный порядок посещения главной еврейской святыни, дающий возможность проводить у Стены плача религиозные обряды и церемонии не только ультраортодоксам, а и представителям других течений иудаизма, включая организацию Женщины Стены, лидеры ультраортодоксальных партий также решили настаивать на возможности внешнего юридического представительства в Верховном суде, не зависящего от мнения Главного раввината.

Стоит отметить, что с требованием отмены принятого ранее соглашения представители религиозных кругов выступали как минимум трижды, но при этом не предпринимали попыток развалить правительство.

В настоящее время порядок посещения Западной стены не регулируется законодательством, что неоднократно ранее приводило к стычкам и массовым волнениям у Стены плача. Принятый план открытия третьего участка ("Эзрат Исраэль") у Стены плача, где могут молиться вместе представители либеральных течений иудаизма - реформистского и консервативного, а также организации Женщины Стены, казалось бы, стал компромиссом для всех заинтересованных сторон. Согласившись поначалу с "меньшим злом" (так ортодоксы назвали принятое соглашение), представители религиозных кругов Израиля, похоже, просто взяли передышку, чтобы в "игре с правительством" "достать этот козырь" в более подходящий момент.