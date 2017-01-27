30 января Польша опубликует список надзирателей Освенцима

Специалисты польского Института национальной памяти (ИНП) собрали в одну базу данных списки надзирателей концлагеря Освенцим с первого по последний день его существования. Всего в документе содержится около 8,5 тысяч имен, об этом сообщает jewishnews.com.ua.

Кроме имен, в списке указаны и другие персональные данные — даты и места рождения, годы работы в концлагере, личные номера, гражданство и образование. На некоторых надзирателей специалисты собрали еще больше информации — к их досье добавили фотографии и материалы судебных дел.

Большинство надсмотрщиков были немцами, но в списке также присутствуют имена граждан Румынии, Словакии и Венгрии. Специалисты, подготовившие документ, утверждают, что несколько представителей бывшего персонала Освенцима до сих пор живы.

Документ опубликуют 30 января. Пресс-секретарь краковского представительства ИНП Дорота Корохода утверждает, что это первая в мире база данных, которая содержит информацию о персонале лагеря смерти.