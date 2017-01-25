Найдена открытка с изображением синагоги, которую в 1898 году отправили за границу из Тернополя

Тернопольчанин Тарас Циклиняк нашел отлично сохранившуюся открытку, которую в 1898 году отправили за границу из Тернополя. Об этом краевед сообщил в своем блоге, пишет "Евроазиатский еврейский конгресс".

Среди изображений на почтовой карточке – синагога.

Старая синагога в готическом стиле, изображенная на открытке, — одно из самых красивых исторических зданий в Тернополе. Этот молитвенный дом освятили в 1640-х годах.

Кроме Старой синагоги, на открытке изображены герб Тернополя, Кафедральный собор, здание ипотечного банка, гора Галягура и несколько жилых домов города.

Циклиняк занимается поиском и анализом информации об истории родного города Тернополя 6 лет. Все свои находки он публикует в блоге, на сайте и в социальных сетях.