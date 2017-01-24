Раввин прочитал молитву на инаугурации президента США сразу после речи Трампа

Сразу после инаугурационной речи Дональда Трампа выступил раввин Марвин Хайер – 77-летний основатель центра Симона Визенталя в Лос-Анджелесе. Он был первым религиозным представителем, выступившим сразу после президента, сообщает "Евроазиатский еврейский конгресс".

Раввин Хайер прочитал молитву, в которой благословил Трампа и процитировал Псалмы еврейского царя Давида: «Превечный Бог да благословит президента Дональда Трампа и Америку, нашу великую нацию, и не позволит нам забыть слова псалмопевца: «Кто будет восседать на святой Твоей горе? Тот, кто делает правое дело и говорит истину» (Псалмы, 15).

Раввин Марвин Хиер, основатель и действующий руководитель Центра Симона Визенталя, известен своей либеральной позицией по одной из важнейших тем, которая резко расходится с задекларированной перед выборами позицией Трампа. Речь идет о проблеме миграции. Раввин М. Хиер резко осудил обещание Трампа временно запретить всем мусульманам въезд на территорию США. При этом, несмотря на кажущуюся разность взглядов, раввин Хиер с похвалой высказался о будущем президентстве Трампа: «Я полностью уверен, что Президент Трамп будет трудиться для Америки».

Раввин завершил свое выступление словами: «Благословит Бог всех наших союзников во всем мире, которые разделяют наши ценности... На реках Вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая Сион. Если я забуду тебя, Иерусалим, да отсохнет десница моя» (Псалмы, 137).