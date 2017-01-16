Украинский центр изучения истории Холокоста объявил о конкурсе "История и уроки Холокоста"

Украинский центр изучения истории Холокоста, реализуя идеи, изложенные в Декларации Стокгольмского международного форума по Холокосту, а также резолюции ООН об установлении Международного дня памяти жертв Холокоста, и считая своим долгом внести посильный вклад в сохранение памяти о жертвах геноцида, объявил о начале приема заявок на ХVІІ Всеукраинский конкурс ученических исследовательских и творческих работ «История и уроки Холокоста» им. И.Б. Медвинская (2016/17 учебный год) среди учащихся средних общеобразовательных заведений Украины.

Об этом сообщает Евроазиатский еврейский конгресс.

В рамках предстоящего конкурса отдельную секцию будут составлять работы, авторы которых рассмотрят судьбу ромов (цыган) в оккупированной Украине в 1941–1944 гг.

Конкурс проходит при поддержке ЕАЕК и Посольства Государства Израиль в Украине.

Срок подачи заявок – до 10 февраля 2017 года. Выполнены работы необходимо подать до 10 апреля 2017 года. Защита работ состоится в конце мая 2017 в Киеве.