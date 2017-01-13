В Киеве 27 января вo дворце "Украина" состоится мемориальная церемония "Шесть миллионов сердец"

27 января в малом зале Национального дворца «Украина» состоится мемориальная церемония «Шесть миллионов сердец», посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщает Еврейская община Киева.

Программа состоит из трех частей – музыкальной, мемориальной и театральной. В рамках мемориальной части состоятся выступления государственных и общественных деятелей Украины, в театральной – коллектив «Секрет звука» из Израиля покажет постановку «Параллельный мир».

В Киеве памятные мероприятия 27 января проходят ежегодно с тех пор, как в 2012 году Украина впервые отметила Международный день памяти жертв Холокоста на государственном уровне.