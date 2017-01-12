Инвесторы из США вложат около $140 млн в строительство аэродрома в Умани для хасидов

Инвесторы из США намерены вложить около $140 млн в строительство аэродрома в Умани. Этот "инвестиционный проект" привлечет больше туристов в Умань, сообщает epizod.ua.

Базой для построения аэропорта в Умани станет военный аэродром. По проекту, аэропорт будут использовать как для гражданских перелетов, так и для военных целей.

Финансировать туристический проект согласились инвесторы из США. Минэкономики Украины по результатам встречи с последним договорилась о прозрачности и беспрепятственном выделении $140 млн.

Инициаторы проекта уверены, что строительство аэропорта в Умани привлечет еще больше туристов в регион и упростит перелет для паломников-хасидов, которых ежегодно более 40 тыс. человек приезжает сюда на могилу хасида-цадика Раби Нахмана.