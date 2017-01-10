Названы 10 главных открытий библейской археологии в 2016 году

Ушедший 2016 год оказался значимым для археологии. В Святой Земле смогли реализовать себя поколения археологов и несмотря на традиционно тяжелую политическую ситуацию раскопки были продолжены в ушедшем году. Об этом сообщает Седмица.

Библейская археология, основателем которой считается американский ученый В.Оллбрайт активно развивается с 19 века. Пройдя большой путь от кабинетной науки до работы на археологических сайтах, благодаря новым технологиям удалось сделать множество открытий, относящихся к разным эпохам.

Тем не менее некоторые важные периоды, в первую очередь время Единого Царства царей Давида и Соломона остаются во многом загадочными. То же относится к народам, которые можно условно назвать с точки зрения изучения Библии сопутствующими евреям, таким как моавитяне, аммонитяне, едомляне.

Обозреватель крупнейшего сайта по Библейской археологии www.biblicalarchaeology.org Робин Нго назвал следующие открытия основными для 2016 года.

1. Под Аскалоном было найдено единственное на текущий момент известное филистимское кладбище.

2.В Лахише были засвидетельствованы свидетельства реформ царя Езекии.

3.В Галилее в пещере была обнаружена мастерская по производству каменных сосудов (возраст 2 тысячи лет).

4.Редкая золотая монета императора Нерона была найдена рядом со стеной, окружавшей Старый Город Иерусалима. Ценность находки и в том, что она была найдена учеными in situ.

5.В Иерусалиме на территории парковки были проведены раскопки, приведшие к обнаружению двух печатей времен Первого Храма. Одна из них принадлежала женщине по имени Элихана бат Гаель. Подобные женские печати известны, но все же крайне редки.

6.Был найден эпиграфический памятник, из которого стало известно имя римского префекта Иудеи накануне восстания Бар Кохбы (около 132 г.) Его звали Publius Silvanus Quintus Coredius Gallus Gargilius Antiquus. В исторической науке этого деятеля уже знали под более кратким именем Гаргилий Антик.

7.Остатки Третьей иерусалимской стены о которой писал Йосиф Флавий были найдены археологами. Стена была построена накануне первого иудейского восстания против римлян.

8.Редкая бронзовая маска бога Пана была найдена в его святилище в городе Гиппос на территории Израиля в 2015 году. Продолжив раскопки, археологи из города Хайфа выявили монументальные врата, построенные римлянами в том же комплексе.

9.Новые мозаики были открыты в нижнегалилейской деревне Хуккок. На стенах древней синагоги были обнаружены изображения Ноева Ковчега и Исхода евреев из Египта.

10.Закопанный 2140 лет назад клад серебряных монет Хасмонейского периода был изъят из трещины в камне у города Модиин.

Перечисленные открытия не являются частью рейтинга, поскольку оценить их сравнительную значимость сложно. Одно можно утверждать с определенностью: все эти открытия помогают лучше понять жизнь Святой Земли тысячелетия назад.