В Сан-Франциско из парка украли 40-килограммовую менору

В Сан-Франциско в воскресенье из парка в Вашингтон-Сквер украли менору высотой 1,8 м. Об этом сообщает eajc.org.

Менора весом более 40 кг принадлежала местному отделению ХАБАДа и была установлена всего две недели назад. В субботу на меноре была зажжена первая свеча, а уже в воскресенье все сооружение пропало.

Полиция считает, что речь не идет об акте антисемитизма, а лишь о вандализме сборщиков металлолома.

В ХАБАДе придерживаются противоположной точки зрения. Там особенно обескуражены, поскольку на понедельник было назначено публичное зажигание свечи на меноре. В результате евреи собрались в парке в назначенное время, но с личными семисвечниками.