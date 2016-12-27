В Днепре создан украино-еврейский общинный центр

В ходе состоявшейся в Днепре всеукраинской конференции, организованной духовным обществом «Шатер Авраама», которая получила название «Свет Торы для Народов Мира», было объявлено о создании новой структуры, которая будет называться «Украинско-еврейский общинный центр «Шатер Авраама».

Как сообщает eajc.org, новый центр будет ориентирован на работу с негалахическими евреями и представителями разных этнокофессиональных групп.

Основатель духовного общества «Шатер Авраама», которое известно своими еженедельными воскресными занятиями «Уроки Торы для всех желающих», а теперь и основатель УЕОЦ «Шатер Авраама», Иосиф Гафт сказал: «Мы приветствуем людей всех конфессий и не предлагаем им новой религии, наоборот мы предлагаем им в рамках их идентичности, приобщиться к вековечной мудрости народа Израиля и его Торы, причем даем возможность получить эту мудрость, не в недостоверных переводах или пересказах, а, как говорится – « из первых рук».

В конференции, которая прошла в зале «Роял-клаб», приняло участие около 250 человек из разных городов: Киева, Харькова, Каменского, Запорожья, Днепра и других. Конференцию приветствовал и благословил Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий.

Духовный советник «Шатра Авраама», раввин Зеев Виноградов отметил, что задача в работе духовного общества и общинного центра заключается не в миссионерстве, которое прямо запрещено еврейским законом, не в попытке обратить представителей иных этноконфессиональных групп «в еврейскую веру», а в том, чтобы рассказать о сущности еврейских представлений о мироустройстве и роли каждого человека, принадлежащего к любому народу и исповедующего любую религию.

«Любавический Ребе прямо предписал нам, его посланникам и хасидам, осуществить эту важную миссию – просвещения и разъяснения, – сказал р. Зеев Виноградов, – понятно, что еврейская община, прежде всего в начале своего возрождения, была ориентирована на то, чтобы дать возможность евреям вернуться к своим корням, но не менее значимая и масштабная задача – дать возможность каждому узнать о том, что на самом деле Тора и еврейская традиция говорит не только для евреев, но и для всех людей на планете».