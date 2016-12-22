В Днепропетровской области нашли старое еврейское кладбище

Жительница украинского города Новомосковск Днепропетровской области Таисия Лузгина откопала плиту с надписью на незнакомом языке у себя на огороде в Железнодорожном переулке.

Как говорится в сообщении портала «Днепровская старина», женщина знала, что рядом с ее домом в прошлом располагалось старинное еврейское кладбище, на месте которого позже построили частные дома.

Таисия Степановна вспомнила, что раньше там можно было увидеть старинные надгробья и вход в виде арки, но после Второй мировой войны кладбище разрушили советские власти (как и многие другие еврейские кладбища в СССР в 1950-е – 1960-е годы). Женщина предположила, что найденная чугунная плита некогда была частью надгробного памятника.

О еврейском кладбище, где осуществлялись захоронения с конца XVIII – начала XIX веков, писал в своих «Воспоминаниях о Новомосковске» в 1861 году историк и этнограф Григорий Надихин.

Сотрудники Днепровского музея «Памяти еврейского народа и Холокоста в Украине» перевели с иврита надпись на плите и выяснили, что она находилась над могилой Зеэва Бен-Якова Гронберга. Он умер в возрасте 52-лет, в седьмой день Песах 5625 года (1865 год), 52 и был погребен на следующий день (в шабаты и «нерабочие» праздники, по еврейской традиции, похороны не проводятся).

Благодаря находке Таисии Лузгиной краеведам удалось определить, где именно на карте города находилось еврейское кладбище, описанное Надихиным.