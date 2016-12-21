В Киеве на ВДНХ будет стоять "инновационный" ангел Израиля

В историческом центре Киева представители дипломатических миссий из Израиля, Литвы, Латвии, Молдовы и Болгарии презентовали своих «ангелов наций» — белые скульптуры, которые несут послание своего народа Украине. Об этом сообщает jewishnews.com.ua.

Израиль подарил Украине «Ангела инноваций», его можно будет увидеть на территории ВДНХ. Почтовую площадь украсит «Ангел судьбы» от Латвии, Андреевский спуск — «Ангел братства» от Литвы, Контрактовую площадь — «Ангел веры» от Молдовы.

В течение недели ангелов развезут с Михайловской площади по разным районам города. Вместе скульптуры составят туристический маршрут по столичным достопримечательностям под названием «Путь ангелов».