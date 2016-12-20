В Иерусалиме на "дороге паломников" найдены древние монеты

В Иерусалиме археологи нашли еврейские монеты времен Великого восстания против римлян, сообщает ynetnews.com.

Монеты были обнаружены в ходе раскопок в древнем городе Давида. На аверсе можно увидеть виноградный лист и подпись на иврите «Свободу Сиону»; на реверсе – кубок и слова «второй год великого восстания». Это позволяет датировать монеты 67 годом н.э. – вторым годом восстания против Рима.

Монеты были обнаружены в районе, известном как «дорога паломников». Этим путем еврейские паломники шли в Храм, чтобы совершить предписанные жертвоприношения.

«Дорогу пилигримов» широкая публика сможет увидеть уже на Хануку. Открытие этого археологического объекта будет сопровождаться торжественной церемонией, совместно организованной Министерством культуры и Израильским управлением древностей. Это открытие станет началом праздничных мероприятий, посвященных 50-летию Шестидневной войны и освобождения Иерусалима.

Министр культуры Израиля Мири Регев продемонстрировала эти находки своим коллегам на заседании кабинета, посвященного торжествам и мероприятиям в честь воссоединения Иерусалима.

«В 1967 году, ровно через 1900 лет после того, как были отчеканены эти монеты, израильские парашютисты вошли в Старый город и освободили его, восстановив еврейский суверенитет над Иерусалимом», – сказала министр.

По словам Регев, это находка – еще одно свидетельство исторической связи евреев с Иерусалимом. «В 1967 году мы вернулись в Бейт-Эль, Хеврон, Шилон и Алон Море. Все это еврейские места – места, где жили праотцы, где правили Йегошуа и судьи, где пророчествовали пророки… И, разумеется, мы вернулись в свой Иерусалим», – подчеркнула Регев.