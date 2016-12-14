В Германии появился сервис по аренде евреев

Представители еврейской общины в Германии организовали необычную акцию с провокационным названием "Арендуй еврея". В рамках этой программы немецкие школы, колледжи и университеты смогут пригласить евреев на занятия, чтобы те рассказали о своей жизни, культуре и проблемах антисемитизма, сообщает The Telegraph.

"Мы специально выбрали столь смелое название, чтобы установить диалог как с можно большим количеством людей разных культур и национальностей", — рассказала автор проекта Маши Шмерлинг.

"Задача проекта в том, чтобы показать, что мы обычные люди. Не хочется, чтобы евреев воспринимали исключительно через призму Холокоста и войн, выпавших на нашу долю", — пояснила представитель еврейской общины в Германии.